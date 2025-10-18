Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина

НХЛ не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, почему лига не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Планирует ли НХЛ организовать церемонию, посвящённую 900-му голу Овечкина в лиге?
— Празднования по случаю таких юбилейных голов (вице-комиссионер имел в виду тот или иной гол, кратный 100. — Прим. «Чемпионата») обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов в НХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Эксклюзив
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android