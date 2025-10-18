НХЛ не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли объяснил, почему лига не будет организовывать церемонию в честь 900-го гола российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Планирует ли НХЛ организовать церемонию, посвящённую 900-му голу Овечкина в лиге?

— Празднования по случаю таких юбилейных голов (вице-комиссионер имел в виду тот или иной гол, кратный 100. — Прим. «Чемпионата») обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов в НХЛ.