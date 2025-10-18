«Игрок мирового класса». Босс НХЛ рассказал, что Овечкин значит для лиги

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин значит для лиги.

— Как вы знаете, Овечкину недавно исполнилось 40 лет, это его 21-й сезон в НХЛ. Что, по вашему мнению, Ови значит для лиги?

— Алекс на протяжении уже 20 лет в нашей лиге является игроком мирового класса. Не менее важно и то, что он потрясающий посол любимого вида спорта, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На счету Александра Овечкина 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.