Босс НХЛ ответил на вопрос о сравнении значимости Овечкина для лиги со значимостью Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о сравнении значимости российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для лиги со значимостью легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки.

— Можете сравнить значение Овечкина для НХЛ со значением Гретцки?
— Те достижения, которых Ови добился в своей карьере, безусловно, ставят его в один ряд с выдающимися игроками НХЛ, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

На счету Александра Овечкина 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Эксклюзив
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
