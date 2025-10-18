Босс НХЛ ответил на вопрос о сравнении значимости Овечкина для лиги со значимостью Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о сравнении значимости российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для лиги со значимостью легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки.
— Можете сравнить значение Овечкина для НХЛ со значением Гретцки?
— Те достижения, которых Ови добился в своей карьере, безусловно, ставят его в один ряд с выдающимися игроками НХЛ, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.
На счету Александра Овечкина 898 голов в регулярных чемпионатах лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.