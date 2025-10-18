В НХЛ рассказали, могут ли вывести из обращения номер Овечкина во всей лиге

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, может ли организация вывести из обращения номер российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во всей лиге.

— 99-й номер Гретцки — единственный, что был выведен из обращения во всей НХЛ. Есть ли вероятность, что восьмой номер Овечкина тоже будет выведен из обращения?

— Мы не будем думать о том, чтобы вывести его номер из обращения, пока Ови сам не объявит о своих планах относительно завершения карьеры. Как вы знаете, за 107 лет истории лиги мы вывели из обращения только один номер. Это большая редкость, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.