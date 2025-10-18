Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ рассказали, могут ли вывести из обращения номер Овечкина во всей лиге

В НХЛ рассказали, могут ли вывести из обращения номер Овечкина во всей лиге
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, может ли организация вывести из обращения номер российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во всей лиге.

— 99-й номер Гретцки — единственный, что был выведен из обращения во всей НХЛ. Есть ли вероятность, что восьмой номер Овечкина тоже будет выведен из обращения?
— Мы не будем думать о том, чтобы вывести его номер из обращения, пока Ови сам не объявит о своих планах относительно завершения карьеры. Как вы знаете, за 107 лет истории лиги мы вывели из обращения только один номер. Это большая редкость, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Эксклюзив
«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android