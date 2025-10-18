Скидки
Отец Малкина рассказал, как родители Овечкина болели за сына на матчах

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал, как родители российского капитана «Вашингтон Капиталз» Александра Овечкина болели за сына на матчах.

«Видел Татьяну Николаевну [Овечкину] много раз ещё с молодёжного чемпионата мира и Олимпиады. Думаю, она переживает за сына очень сильно. Обычно она одна сидела на трибуне. Я удивлялся тому, каким спокойным был отец Александра», — приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

На счету Александра Овечкина 898 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и 77 — в плей-офф НХЛ. Таким образом, всего в его активе 975 шайб в НХЛ.

