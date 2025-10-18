Трёхкратный чемпион мира высказался о работе Никитина в ЦСКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал работу Игоря Никитина на посту главного тренера ЦСКА.

«Никитин принесет ЦСКА ещё очень много пользы. Он вернулся в клуб, в котором по-настоящему начал тренировать. Моментально результат никто не может принести», — приводит слова Терещенко LiveResult.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги с 16 очками после 16 встреч располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ЦСКА сыграет с минским «Динамо» 20 октября.

Ранее Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА над нижегородским «Торпедо» (1:0).