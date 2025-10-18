Сушинский: у Рокко Гримальди суеты много, скорость большая, а действия не очень

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре форварда СКА Рокко Гримальди, которого ранее раскритиковал главный тренер армейского клуба Игорь Ларионов.

«Спад СКА связан с подбором игроков или тренерской работой. Игра не очень убедительная, но весь сезон ещё впереди. По Рокко Гримальди мало что могу пока сказать: суеты много, скорость большая, а действия не очень», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, 32-летний Рокко Гримальди в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за армейский клуб 13 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.