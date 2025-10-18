Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: у Рокко Гримальди суеты много, скорость большая, а действия не очень

Сушинский: у Рокко Гримальди суеты много, скорость большая, а действия не очень
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре форварда СКА Рокко Гримальди, которого ранее раскритиковал главный тренер армейского клуба Игорь Ларионов.

«Спад СКА связан с подбором игроков или тренерской работой. Игра не очень убедительная, но весь сезон ещё впереди. По Рокко Гримальди мало что могу пока сказать: суеты много, скорость большая, а действия не очень», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Напомним, 32-летний Рокко Гримальди в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за армейский клуб 13 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Ларионов: адаптация Гримальди затянулась, это напрягает. Не видим, что игрок сам хочет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android