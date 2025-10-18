«Трактор» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 18 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги располагается на шестой строчке Восточной конференции с 18 очками после 164 проведённых встреч. «Салават Юлаев» с восемью очками после 14 сыгранных матчей занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Востока. Это будет первая из четырёх запланированных встреч команд в сезоне.