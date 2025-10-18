Скидки
Защитник «Металлурга» Сиряцкий: Разин совсем не жёсткий, а коммуникабельный и открытый

19-летний защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий рассказал о работе с главным тренером магнитогорского клуба Андреем Разиным.

— Разина называют одним из самых жёстких и эмоциональных тренеров КХЛ. Это так?
— Я только делаю свои первые шаги в КХЛ, мне рано давать оценки. Мне очень интересно играть под руководством Андрея Владимировича. На мой взгляд, он совсем не жёсткий, а коммуникабельный и открытый. В раздевалке всегда может пошутить, снять давление.

— Какие советы именно как защитнику он вам даёт?
— Андрей Владимирович даёт общую установку. А профессиональный совет именно по деталям игры в обороне даёт наш спортивный директор Евгений Николаевич Бирюков. Он легенда КХЛ, сыграл более тысячи матчей. Каждый его совет – очень полезный, — цитирует Сиряцкого Russia-Hockey.

