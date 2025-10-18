Вячеслав Быков высказался о перспективах «Авангарда» в сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал перспективы омского «Авангарда» в сезоне-2025/2026 КХЛ.

«Авангард», как всегда, является лидером отечественного хоккея. Уверен, что он будет одним из основных претендентов на выход в финал», — приводит слова Быкова LiveResult.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 встреч, в которых набрал 22 очка. Подопечные Ги Буше располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

