Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров высказался о своей результативной ошибке в матче с «Ютой»

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров высказался о своей результативной ошибке в матче с «Ютой»
Комментарии

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров высказался о своей результативной ошибке за воротами в матче с «Ютой Мамонт» (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 04:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Шмальц (Кули, Келлер) – 09:39 (pp)     2:0 Шмальц (Келлер) – 13:31     2:1 Тоффоли (Орлов, Смит) – 25:23 (pp)     2:2 Скиннер (Селебрини, Деарне) – 27:13     3:2 О'Брайен (Танев, Коул) – 36:09     4:2 Шмальц (Келлер) – 40:54     5:2 Карконе (Круз) – 43:25     6:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 51:32     6:3 Селебрини (Скиннер, Веннберг) – 56:51 (pp)    

– Неудачный отскок, шайба попала мне в конёк. Такое иногда случается, это часть игры.

– Что команде нужно улучшить, чтобы стать сильнее?
– Нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня мы слабо начали, поэтому было тяжело. Нужно продолжать бороться и работать, тогда всё получится. Думаю, это произойдёт скоро, просто нужно верить, — приводит слова Аскарова San Jose Hockey Now.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ужасный провал российского вратаря в НХЛ! Ошибка Аскарова прибила «Сан-Хосе» после камбэка
Ужасный провал российского вратаря в НХЛ! Ошибка Аскарова прибила «Сан-Хосе» после камбэка
