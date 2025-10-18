Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров высказался о своей результативной ошибке в матче с «Ютой»

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров высказался о своей результативной ошибке за воротами в матче с «Ютой Мамонт» (3:6).

– Неудачный отскок, шайба попала мне в конёк. Такое иногда случается, это часть игры.

– Что команде нужно улучшить, чтобы стать сильнее?

– Нужно играть с первой и до последней минуты. Сегодня мы слабо начали, поэтому было тяжело. Нужно продолжать бороться и работать, тогда всё получится. Думаю, это произойдёт скоро, просто нужно верить, — приводит слова Аскарова San Jose Hockey Now.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.