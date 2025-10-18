СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет вторая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой игре в Ярославле победу одержал «Локомотив» со счётом 4:2. СКА с 16 очками после 15 проведённых матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 22 очка после 16 игр.