Хоккей

СКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Это будет вторая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой игре в Ярославле победу одержал «Локомотив» со счётом 4:2. СКА с 16 очками после 15 проведённых матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 22 очка после 16 игр.

