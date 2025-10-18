Журналист ESPN прогнозирует, что Овечкин может выиграть «Морис Ришар Трофи» в новом сезоне

Журналист Шон Аллен в статье на сайте ESPN прогнозирует, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может выиграть «Морис Ришар Трофи» в новом сезоне. Отметим, что данная награда ежегодно вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«В свои 40 лет Овечкин уже не фаворит, но именно это делает этот прогноз интересным. Лучший снайпер НХЛ всё ещё находит способы показать результат, и, если нападение «Кэпиталз» снова сработает, не исключено, что он заполучит ещё один «Морис Ришар Трофи», — написал Аллен.

Отметим, что Овечкин за свою карьеру становился обладателем «Морис Ришар Трофи» девять раз.