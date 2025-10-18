Скидки
Хоккей

Защитник «Трактора» Дэй: если продолжим усердно работать, сможем завоевать кубок

Американский защитник «Трактора» Логан Дэй рассказал, что нужно исправить челябинскому клубу для завоевания Кубка Гагарина.

– Летом преследовали мысли о проигранном финале Кубка Гагарина?
– Мы отлично провели плей-офф, но «Локомотив» – очень сильная команда, которая формировалась несколько лет. Если мы продолжим так же усердно работать, играть по системе и сохранять веру, то сможем завоевать Кубок Гагарина в этом сезоне. Наш коллектив действительно способен на это.

– В итоге пришли к выводу, чего не хватило «Трактору» для победы?
– Не думаю, что нам чего-то не хватило. Мы провели прекрасную серию. Пару откосов здесь, пару отскоков там – и всё могло бы сложиться по-другому. Ребята из «Локомотива» сыграли очень грамотно, я снимаю перед ними шляпу, — цитирует Дэя Metaratings.

