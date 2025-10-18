Скидки
Радулов — Долженкову: ты огромный, тебе вообще нельзя играть в хоккей, в баскетбол иди

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов во время матча с ЦСКА (4:1) вступил в словесную перепалку с нападающим армейского клуба Кириллом Долженковым.

— Это вообще не по правилам.
— Что не по правилам? Где я бью?
— Я говорю, что ты огромный. Тебе вообще нельзя играть в хоккей, в баскетбол иди (смеётся), — заявил Радулов в видео, опубликованным «Кинопоиском».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 16 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач. В следующей игре «Локомотив» встретится в гостях со СКА сегодня, 18 октября. Игра в Санкт-Петербурге начнётся в 17:00 мск.

