Защитник «Юты» Дмитрий Симашев поделился впечатлениями от игры в НХЛ

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о своих эмоциях от игры в Национальной хоккейной лиге.

«Это потрясающе. Играть в НХЛ было моей мечтой в детстве. Конечно, сейчас я просто живу своей мечтой, но я хочу становиться лучше каждый день, хочу улучшить свою игру. Я каждый день общаюсь с тренерами. Это моя работа, понимаете? Я хоккеист, мы играем в хоккей, это моя работа, и я просто делаю то, что люблю», — приводит слова Симашева сайт НХЛ.

В этом сезоне 20-летний защитник дебютировал в лиге в составе «Юты». Дмитрий Симашев сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.