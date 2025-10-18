Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев поделился впечатлениями от игры в НХЛ

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев поделился впечатлениями от игры в НХЛ
Комментарии

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о своих эмоциях от игры в Национальной хоккейной лиге.

«Это потрясающе. Играть в НХЛ было моей мечтой в детстве. Конечно, сейчас я просто живу своей мечтой, но я хочу становиться лучше каждый день, хочу улучшить свою игру. Я каждый день общаюсь с тренерами. Это моя работа, понимаете? Я хоккеист, мы играем в хоккей, это моя работа, и я просто делаю то, что люблю», — приводит слова Симашева сайт НХЛ.

В этом сезоне 20-летний защитник дебютировал в лиге в составе «Юты». Дмитрий Симашев сыграл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Материалы по теме
Видео
«Юта» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Орлова передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android