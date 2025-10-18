Игрок «Металлурга»: если обычно Кузнецов много шутит, то перед игрой он абсолютно собран

19-летний защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий рассказал о подготовке нападающего магнитогорского клуба Евгения Кузнецова к играм.

— У вас в раздевалке много звёзд – например, Евгений Кузнецов. Что в их поведении для себя отметили?

— У нас вся атака собрана из мастеров, все быстрые и техничные. Поэтому, если честно, на тренировках иногда даже тяжелее, чем в официальных матчах. И это бесценный опыт для меня как защитника «Магнитки».

У каждого нашего мастера стараюсь подмечать какие-то моменты – и брать их на вооружение. Если говорить о Кузнецове, то бросилось в глаза, как он ведёт себя в игровой день. Если обычно Евгений много шутит, то перед игрой он абсолютно собран и закрыт. Ещё в этот день у него очень интересная разминка, с немного необычными упражнениями. Полезные детали, — цитирует Сиряцкого Russia-Hockey.