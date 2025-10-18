Скидки
Защитник «Трактора» Логан Дэй назвал самую громкую арену в КХЛ

Защитник «Трактора» Логан Дэй считает стадион в Минске, где играет местное «Динамо», самым громким в КХЛ. Он также сравнил атмосферу в Континентальной и Американской хоккейных лигах.

— Атмосфера плей-офф в КХЛ отличается от АХЛ?
– Не сказал бы, но в КХЛ действительно сумасшедшие болельщики! Больше всего меня удивила поддержка в Минске. Это, наверное, самая громкая арена, где я когда-либо играл. Разумеется, болельщики «Трактора» тоже невероятные. Я думаю, что это большое преимущество для команд КХЛ – иметь такую классную поддержку, — приводит слова Дэя Metaratings.

«Трактор» с 18 очками занимает шестое место в таблице Востока.

