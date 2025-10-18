«Ничего страшного, он забьёт свои голы». Фетисов — о старте сезона для Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал старт сезона для российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В прошлом сезоне на него была большая психологическая нагрузка [из-за рекорда по голам в регулярных чемпионатах], потом много радости от всего этого. Сейчас команда поменяла ориентиры, играет на результат, нацелена на Кубок Стэнли. Ничего страшного, он забьёт свои голы», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В ночь на субботу в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:1) Овечкин забросил 898-ю шайбу в регулярках Национальной хоккейной лиги.