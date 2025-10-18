«Хороший гол. Ой, простите, гола нет!» Судья замешкался во время объявления решения в НХЛ
Судья НХЛ Майкл Маркович замешкался во время объявления решения после видеопросмотра в третьем периоде матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Маршан, Джонс) – 01:59 1:1 Хьюз (Братт, Майер) – 25:48 (pp) 2:1 Майер (Немец, Диллон) – 46:23 3:1 Хишир (Мерсер) – 51:47
Нападающий «пантер» Сэм Райнхарт забил гол за 1.17 до конца третьего периода, однако контакт между его товарищем по команде Антоном Лунделлем и вратарём «Дэвилз» Джейком Алленом сделал гол недействительным. «Флорида» взяла запрос, который оказался неудачным.
Маркович случайно засчитал гол, но тут же изменил решение и объявил «гола нет», наложив на «Пантерз» малый штраф.
«После просмотра решение на льду остаётся в силе. У нас хороший гол. Ой, простите, извините! После просмотра гола нет! «Флориде» назначен малый штраф за задержку игры», — заявил арбитр.
