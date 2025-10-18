Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хороший гол. Ой, простите, гола нет!» Судья замешкался во время объявления решения в НХЛ

«Хороший гол. Ой, простите, гола нет!» Судья замешкался во время объявления решения в НХЛ
Комментарии

Судья НХЛ Майкл Маркович замешкался во время объявления решения после видеопросмотра в третьем периоде матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Маршан, Джонс) – 01:59     1:1 Хьюз (Братт, Майер) – 25:48 (pp)     2:1 Майер (Немец, Диллон) – 46:23     3:1 Хишир (Мерсер) – 51:47    

Нападающий «пантер» Сэм Райнхарт забил гол за 1.17 до конца третьего периода, однако контакт между его товарищем по команде Антоном Лунделлем и вратарём «Дэвилз» Джейком Алленом сделал гол недействительным. «Флорида» взяла запрос, который оказался неудачным.

Маркович случайно засчитал гол, но тут же изменил решение и объявил «гола нет», наложив на «Пантерз» малый штраф.

ВИДЕО

«После просмотра решение на льду остаётся в силе. У нас хороший гол. Ой, простите, извините! После просмотра гола нет! «Флориде» назначен малый штраф за задержку игры», — заявил арбитр.

Материалы по теме
Видео
30 сейвов Тарасова с «Нью-Джерси» не спасли «Флориду» от третьего поражения подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android