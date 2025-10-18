Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выездную серию клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил оценил выездную серию клуба, где армейцы сыграли с «Локомотивом» (1:4) и «Торпедо» (1:0).

— Оцените результаты последней выездной серии команды – поражение от «Локомотива» и победу над «Торпедо».

— Результат неоднозначный. С одной стороны, уступили в Ярославле сильному сопернику, наши ошибки привели к такому результату. В то же время собрались и одержали нужную победу в Нижнем Новгороде, вратарь и команда сыграли «на ноль», что хорошо. Игроки постаралась исправить те ошибки, из-за которых не удалось победить «Локомотив».

— Как оцените работу Игоря Никитина в матче против его бывшей команды?

— Мы спокойно и трезво оцениваем результаты команды. Никогда не сомневались и не сомневаемся в профессионализме Игоря Валерьевича. Сейчас идёт планомерная и кропотливая работа, без которой невозможно подготовить команду, способную бороться за Кубок Гагарина, — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.