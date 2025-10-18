В ЦСКА объяснили отсутствие Даниэля Спронга в последних матчах команды

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил отсутствие нападающего Даниэля Спронга в последних матчах команды.

— На выезд с командой не поехал лучший бомбардир ЦСКА Даниэль Спронг. В чём причина? Возможно, его как раз не хватало в Ярославле?

— Безусловно, присутствие такого мастера на площадке помогло бы нашей команде. Но у Спронга были мелкие травмы, поэтому было принято решение дать ему паузу и максимально подготовить его к следующим матчам. Если вы посмотрите на календарь, то дальше нас ожидают принципиальные матчи с сильными соперниками, и в этих играх Даниэль будет нам нужен.

— Когда ждать его возвращения на лёд?

— На данный момент он уже готов к работе в общей группе, — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Спронг провёл 14 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.