Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ЦСКА объяснили отсутствие Даниэля Спронга в последних матчах команды

В ЦСКА объяснили отсутствие Даниэля Спронга в последних матчах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил отсутствие нападающего Даниэля Спронга в последних матчах команды.

— На выезд с командой не поехал лучший бомбардир ЦСКА Даниэль Спронг. В чём причина? Возможно, его как раз не хватало в Ярославле?
— Безусловно, присутствие такого мастера на площадке помогло бы нашей команде. Но у Спронга были мелкие травмы, поэтому было принято решение дать ему паузу и максимально подготовить его к следующим матчам. Если вы посмотрите на календарь, то дальше нас ожидают принципиальные матчи с сильными соперниками, и в этих играх Даниэль будет нам нужен.

— Когда ждать его возвращения на лёд?
— На данный момент он уже готов к работе в общей группе, — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Спронг провёл 14 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выездную серию клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android