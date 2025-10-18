Берлёв после столкновения с Коромысловым покинул лёд на носилках, судьи штрафа не дали

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьего периода защитник «Трактора» Арсений Коромыслов провёл силовой приём на форварде «Салавата Юлаева» Антоне Берлёве, после чего форварда уфимского клуба унести со льда на носилках. Арбитры встречи после видеопросмотра нарушения правил не усмотрели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.