Гол Ливо помог «Трактору» победить дома «Салават Юлаев»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков забил первый гол. На 48-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Джош Ливо вывел челябинцев вперёд, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками после 15 встреч располагается на 11-й строчке Востока.