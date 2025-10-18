Скидки
Главная Хоккей Новости

Трактор — Салават Юлаев, результат матча 18 октября 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

Гол Ливо помог «Трактору» победить дома «Салават Юлаев»
Сегодня, 18 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков забил первый гол. На 48-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Джош Ливо вывел челябинцев вперёд, установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками после 15 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Новости. Хоккей
