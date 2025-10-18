Величкин — о Дорофееве: не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сравнил нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

«Пашка – моя боль и радость! Очень жаль, когда я ушёл из клуба, провернули какой-то странный обмен. Хотя могли закрепить права на него. Приятно смотреть на его игру в НХЛ. Уже превращается в лидера «Вегас». Он, конечно, не второй Малкин, но входит в плеяду игроков такого уровня, как Женька. Или как Кулёмин для «Магнитки». У Паши большое будущее в НХЛ. Нам остаётся только радоваться за него», – приводит слова Величкина Legalbet.

24-летний Дорофеев лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб за пять игр. В 2020 году «Металлург» обменял его в «Трактор» на Владислава Сёмина.