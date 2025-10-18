Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин — о Дорофееве: не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня

Величкин — о Дорофееве: не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин сравнил нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

«Пашка – моя боль и радость! Очень жаль, когда я ушёл из клуба, провернули какой-то странный обмен. Хотя могли закрепить права на него. Приятно смотреть на его игру в НХЛ. Уже превращается в лидера «Вегас». Он, конечно, не второй Малкин, но входит в плеяду игроков такого уровня, как Женька. Или как Кулёмин для «Магнитки». У Паши большое будущее в НХЛ. Нам остаётся только радоваться за него», – приводит слова Величкина Legalbet.

24-летний Дорофеев лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ, забросив шесть шайб за пять игр. В 2020 году «Металлург» обменял его в «Трактор» на Владислава Сёмина.

Материалы по теме
Видео
Павел Дорофеев забросил шестую шайбу в сезоне-2025/2026 НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android