«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение и занял последнее место в таблице КХЛ
«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 и потерпел пятое поражение подряд. Игра проходила в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5) 1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5) 2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)
Отметим, что победную шайбу челябинцев на свой счёт записал бывший нападающий уфимского клуба Джош Ливо.
После 15 матчей «Салават Юлаев» занимает последнее место в общей таблице КХЛ. Команда Виктора Козлова набрала восемь очков. «Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
