«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение и занял последнее место в таблице КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 и потерпел пятое поражение подряд. Игра проходила в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Отметим, что победную шайбу челябинцев на свой счёт записал бывший нападающий уфимского клуба Джош Ливо.

После 15 матчей «Салават Юлаев» занимает последнее место в общей таблице КХЛ. Команда Виктора Козлова набрала восемь очков. «Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.