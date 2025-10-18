Скидки
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение и занял последнее место в таблице КХЛ

Комментарии

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 и потерпел пятое поражение подряд. Игра проходила в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

Отметим, что победную шайбу челябинцев на свой счёт записал бывший нападающий уфимского клуба Джош Ливо.

После 15 матчей «Салават Юлаев» занимает последнее место в общей таблице КХЛ. Команда Виктора Козлова набрала восемь очков. «Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

