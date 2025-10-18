Скидки
Хоккей

Барыс – Ак Барс, результат матча 18 октября 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Барыс» в серии буллитов
Сегодня, 18 октября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Барабанов, Хмелевски) – 08:55 (5x5)     0:2 Фисенко (Миллер, Билялов) – 15:50 (4x5)     1:2 Логвин (Старченко) – 16:25 (5x5)     2:2 Панюков (Данияр, Омирбеков) – 43:33 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

В основное время в составе «Барыса» отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались казанцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 23 очками после 17 встреч располагается на второй строчке Востока.

