Хоккей

«Мы сегодня наиграли на очки». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Трактора»

«Мы сегодня наиграли на очки». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заявил, что уфимская команда в этой встрече наиграла на очки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

– Считаю, что моя команда провела хороший матч, играли против мастеровитого соперника. Не отходили от плана на игру, переходили в атаку. В концовке немного не дотерпели, но я считаю, что сегодня наиграли на очки.

– Что с Берлёвым?
– У него серьёзное повреждение, он в больнице. Он проходит обследование.

– Дебютировал Хворов. Как оцените его игру?
– Он и Сорокин понюхали пороху. Он много забивал в «Торосе» с этой точки, поэтому поставили его в большинстве. В принципе целостная игра. А кто у нас следующий – посмотрим, кто в «Толпаре» готов к мужскому хоккею.

– Понятно, что команде тяжело играть без лидеров. Но есть резервы, чтобы выпрыгнуть со дна таблицы?
– Мы не смотрим на таблицу. Мы знаем, что мы проигрываем, а соперник побеждает. Мы фокусируемся на своих действиях, на обучении ребят. Это мы можем контролировать. Но сначала нам надо играть правильно, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение и занял последнее место в таблице КХЛ
