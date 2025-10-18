Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Важный гол от нашей бригады большинства в концовке матча. В обороне сыграли уверенно. Крис Дриджер хорошо вернулся в игру. Легко говорить «мы легко обыграем «Салават», но в такой лиге, как КХЛ, не бывает лёгких побед.

— Почему команда в очередной раз очень тяжело начинает первый период и разыгрывается только к его концу или уже ко второму периоду?

— Думаю, что сегодня наша команда в целом хотела сыграть увереннее в обороне. Это в целом притормаживало скорость. Благодаря этому в первом периоде мы дали сопернику только один шанс. Сами тоже создавали моменты, но вратарь соперника проявил себя хорошо. В итоге в обороне сегодня мы сыграли лучше, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».