Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил удаление Панина в концовке матча с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об удалении защитника и капитана команды Григория Панина в концовке матча с «Трактором». В большинстве челябинцы смогли забросить шайбу и победить со счётом 2:1.

«Гриша остался у нас, потому что он может играть и у него достаточно сил. Поэтому давайте не говорить: «когда на гвоздь?» Он сам примет решение, когда коньки вешать на гвоздь. Да, он эмоционален, зато сколько полезных действий делает, вы это не видите. Он приносит пользу. У нас посмотрите какой состав, сейчас бы не было Григория Панина, кто повёл бы всех?» — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

