Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил удаление Панина в концовке матча с «Трактором»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об удалении защитника и капитана команды Григория Панина в концовке матча с «Трактором». В большинстве челябинцы смогли забросить шайбу и победить со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5) 1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5) 2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)
«Гриша остался у нас, потому что он может играть и у него достаточно сил. Поэтому давайте не говорить: «когда на гвоздь?» Он сам примет решение, когда коньки вешать на гвоздь. Да, он эмоционален, зато сколько полезных действий делает, вы это не видите. Он приносит пользу. У нас посмотрите какой состав, сейчас бы не было Григория Панина, кто повёл бы всех?» — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
