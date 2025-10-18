Скидки
Игрок «Шанхайских Драконов»: если Кубок Гагарина не цель на сезон, что мы тогда тут делаем

Защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф заявил, что китайский клуб способен выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне.

– «Шанхай» идёт на втором месте на Западе. Перед началом сезона вы ожидали, что в середине октября будет такой результат?
– Сложно предсказать, как будет выглядеть команда. Но я знал, что у нас много хороших игроков, и я знал, что мы будем бороться изо всех сил. Для ребят, которые сейчас здесь, наше положение не очень большой сюрприз. Очевидно, нам ещё предстоит много работы и многому надо научиться.

– Можете ли вы сказать, что «Шанхаю» по силам в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина?
– Да, конечно. Если это не цель на сезон, то что мы тогда тут делаем? Я думаю, цель каждой команды – выиграть последний матч года, и я думаю, это наша цель, и мы будем продолжать работать и делать всё возможное, чтобы достичь этого, – приводит слова Бишоффа «Спорт день за днём».

