Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Барысом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Одной из задач на этот выезд было провести все матчи ровно, без перепадов. Три с половиной игры мы успешно выполняли эту задачу, но сегодня к середине игры начала сказываться усталость. Но и этот отрезок ценен тем, что мы смогли достать из себя волевые качества. Даже при том, что соперник сравнял счёт, мы смогли прибавить, достаточно моментов создали и в третьем периоде, и в овертайме, в итоге одержали победу. Благодарим наших болельщиков за поддержку.

– Можно сказать, что этот матч с «Барысом» был самым сложным из трёх?

– Каждый матч – новая история, сегодня это была просто игра «Ак Барс» – «Барыс». Наш план на игру основывается на текущем состоянии команд. Всё зависит от боеготовности, она поменялась, потому и игра была другой.

– Вы продлили победную серию до семи игр. Как удаётся сохранять победный настрой на выезде?

– Каждая победа придаёт уверенность, важно правильно воспринимать эти победы и правильно относиться к ним. Это, в принципе, касается любого результата. Концентрация важна, об этом напоминаем ребятам, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».