Хоккей

СКА – Локомотив, результат матча 18 октября 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал победу над СКА в гостях
Сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

На 13-й минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте защитник Рушан Рафиков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте форвард Артур Каюмов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте нападающий СКА Сергей Плотников сократил отставание, установив окончательный счёт.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 24 очками после 17 встреч располагается на первой строчке Запада.

