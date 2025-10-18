«Локомотив» одержал победу над СКА в гостях

Сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 3:1.

На 13-й минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте защитник Рушан Рафиков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте форвард Артур Каюмов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте нападающий СКА Сергей Плотников сократил отставание, установив окончательный счёт.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 24 очками после 17 встреч располагается на первой строчке Запада.