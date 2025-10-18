Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Кулик прокомментировал поражение от «Трактора»

Защитник «Салавата Юлаева» Кулик прокомментировал поражение от «Трактора»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик высказался о поражении от «Трактора» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

– В целом была равная игра против сильного соперника. Думаю, нам немного не хватило терпения. Всё решило удаление и гол в меньшинстве. Будем работать и становиться сильнее. У нас много молодых ребят в команде, и большой потенциал для роста.

– Можно ли сказать, что всё решило мастерство соперника?
– Если посмотреть по фамилиям, то в составе много громких имён. Ребята все техничные и против них тяжело. Но мы показали, что против таких соперников можно и нужно играть. Если действовать правильно, то нам по силам такие противники.

– Что касается вашего гола…
– Мы проигрывали и нужно было рисковать. Шайба выскочила на меня и мне нужно было просто попасть, — приводит слова Кулика пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение и занял последнее место в таблице КХЛ
