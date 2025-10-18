Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал победу над «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Подведите итог матча.
– Хорошо, что мы выиграли.
– Охарактеризуйте противостояние с «Барысом», в этом сезоне все игры завершаются с перевесом в одну шайбу.
– Это обычные игры, как все в регулярном чемпионате.
– Сегодня для «Ак Барса» был самый тяжёлый матч в сезонном противостоянии?
– Тяжёлый матч, так как четвёртая подряд игра на выезде. Где-то соперник был побыстрее, а нам нужно было играть поумнее – это мы и сделали.
– «Ак Барс» проводит октябрь серией побед, что поменялось в команде за осень?
– Все ребята выкладываются, стараются, поэтому побеждаем.
– Лично вы своей игровой формой довольны?
– Да, потихоньку набираю форму, хорошо наше звено играет. Доволен, — приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса».
