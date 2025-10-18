Скидки
Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал победу над «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал победу над «Барысом»
Аудио-версия:
Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Барабанов, Хмелевски) – 08:55 (5x5)     0:2 Фисенко (Миллер, Билялов) – 15:50 (4x5)     1:2 Логвин (Старченко) – 16:25 (5x5)     2:2 Панюков (Данияр, Омирбеков) – 43:33 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

– Подведите итог матча.
– Хорошо, что мы выиграли.

– Охарактеризуйте противостояние с «Барысом», в этом сезоне все игры завершаются с перевесом в одну шайбу.
– Это обычные игры, как все в регулярном чемпионате.

– Сегодня для «Ак Барса» был самый тяжёлый матч в сезонном противостоянии?
– Тяжёлый матч, так как четвёртая подряд игра на выезде. Где-то соперник был побыстрее, а нам нужно было играть поумнее – это мы и сделали.

– «Ак Барс» проводит октябрь серией побед, что поменялось в команде за осень?
– Все ребята выкладываются, стараются, поэтому побеждаем.

– Лично вы своей игровой формой довольны?
– Да, потихоньку набираю форму, хорошо наше звено играет. Доволен, — приводит слова Галимова пресс-служба «Ак Барса».

