Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА потерпел восемь поражений в 10 последних матчах

СКА потерпел восемь поражений в 10 последних матчах
Комментарии

СКА потерпел восемь поражений в 10 последних матчах. Сегодня, 18 октября, клуб из Санкт-Петербурга проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

СКА одержал лишь две победы в последних 10 встречах над «Сочи» (4:2) и «Автомобилистом» (2:1). Напомним, после окончания матча с екатеринбургским клубом стало известно, что победная шайба армейцев была засчитана ошибочно.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 24 очками после 17 встреч располагается на первой строчке Запада.

Материалы по теме
СКА продолжает тонуть. Дело было не в сыне Ларионова
СКА продолжает тонуть. Дело было не в сыне Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android