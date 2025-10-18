СКА потерпел восемь поражений в 10 последних матчах
СКА потерпел восемь поражений в 10 последних матчах. Сегодня, 18 октября, клуб из Санкт-Петербурга проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5) 0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5) 0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5) 1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)
СКА одержал лишь две победы в последних 10 встречах над «Сочи» (4:2) и «Автомобилистом» (2:1). Напомним, после окончания матча с екатеринбургским клубом стало известно, что победная шайба армейцев была засчитана ошибочно.
СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 24 очками после 17 встреч располагается на первой строчке Запада.
