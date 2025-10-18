Скидки
Главная Хоккей Новости

«Дриджер нас выручил в ключевые моменты». Григоренко — о победе над «Салаватом»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

— Матч получился достаточно равным. В концовке удалось хорошо реализовать большинство, в равных составах тоже выглядели достойно.

— Можно ли сказать, что сегодня сработала «игра на терпение»?
— Сложно сказать однозначно. Моментов было много, обе команды действовали внимательно. Отлично сыграли вратари обеих команд. Крис сегодня выручил нас в ключевые моменты. Все терпели, и счёт это отражает.

— К началу третьего периода счёт был 0:0, игра получилась максимально плотной. Как объяснить такую равную игру?
— «Салават Юлаев» действительно потерял много игроков после прошлого сезона. Сейчас у них много молодёжи, которая старается проявить себя на уровне КХЛ. Эти ребята выкладываются на 100%, играют как в последний раз. Отсюда и высокая плотность, и равная борьба на льду.

— Прочувствовал ли, что у «Трактора» есть как будто бы особый настрой на игры с «Салаватом»?
— Не сказал бы, что был какой-то особый настрой именно на «Салават». У нас была задача взять два очка. Таблица плотная, и сейчас каждое очко на вес золота. Рад, что смогли победить.

— Насколько помогала сегодня поддержка болельщиков?
— Поддержка чувствовалась, как и в каждом домашнем матче. Огромное спасибо нашим болельщикам — они всегда с нами, создают атмосферу, за которую хочется биться.

— Насколько было ожидаемо, что Ливо забьёт своей бывшей команде, и насколько это было важно для него?
— Джош — один из лучших бомбардиров лиги. Его голы всегда ожидаемы. Насколько это важно именно для него — лучше спросить у него самого, но уверен, всегда приятно забивать бывшей команде. Это был важный гол, и здорово, что он его забил.

— Можно ли считать этот матч фундаментом перед следующей встречей с «Салаватом»?
— Мы стараемся прибавлять с каждым матчем, ежедневно работаем над собой. Впереди два дня тренировок, и будем готовиться к следующей игре с «Салаватом». Мы знаем, чего ожидать, и постараемся быть максимально готовы, — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

