Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Хворов оценил свой дебютный матч в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Хворов высказался о поражении от «Трактора» (1:2) в своём дебютном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

– Николай, поздравляем с дебютом в КХЛ! Как прокомментируете встречу с «Трактором»?
– Очень ждал этого момента и долго к этому шёл. Большое спасибо моим родителям за поддержку. Очень жаль, что проиграли сегодня.

– Какие эмоции были на первых минутах?
– С первой смены я включился уверенно. Часто говорят, что начало может быть обычно тревожное, у меня это было больше на разминке.

– Команда неплохо сегодня смотрелась, что стало ключевым в матче?
– Во втором периоде мы стали играть немного сумбурно, а нам было необходимо больше держать шайбу. В третьем периоде мы должны были быть ещё активнее, не отдавать инициативу, — приводит слова Хворова пресс-служба «Салавата Юлаева».

