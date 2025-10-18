Нападающий «Салавата Юлаева» Хворов оценил свой дебютный матч в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Хворов высказался о поражении от «Трактора» (1:2) в своём дебютном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Николай, поздравляем с дебютом в КХЛ! Как прокомментируете встречу с «Трактором»?

– Очень ждал этого момента и долго к этому шёл. Большое спасибо моим родителям за поддержку. Очень жаль, что проиграли сегодня.

– Какие эмоции были на первых минутах?

– С первой смены я включился уверенно. Часто говорят, что начало может быть обычно тревожное, у меня это было больше на разминке.

– Команда неплохо сегодня смотрелась, что стало ключевым в матче?

– Во втором периоде мы стали играть немного сумбурно, а нам было необходимо больше держать шайбу. В третьем периоде мы должны были быть ещё активнее, не отдавать инициативу, — приводит слова Хворова пресс-служба «Салавата Юлаева».