Нападающий «Салавата Юлаева» Хворов оценил свой дебютный матч в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Хворов высказался о поражении от «Трактора» (1:2) в своём дебютном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Николай, поздравляем с дебютом в КХЛ! Как прокомментируете встречу с «Трактором»?
– Очень ждал этого момента и долго к этому шёл. Большое спасибо моим родителям за поддержку. Очень жаль, что проиграли сегодня.
– Какие эмоции были на первых минутах?
– С первой смены я включился уверенно. Часто говорят, что начало может быть обычно тревожное, у меня это было больше на разминке.
– Команда неплохо сегодня смотрелась, что стало ключевым в матче?
– Во втором периоде мы стали играть немного сумбурно, а нам было необходимо больше держать шайбу. В третьем периоде мы должны были быть ещё активнее, не отдавать инициативу, — приводит слова Хворова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 18 октября 2025
-
21:14
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:38
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:08
-
17:48
-
17:31
-
16:52
-
16:36
-
16:17
-
16:12
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:05
-
14:42
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:16
-
12:48
-
12:29