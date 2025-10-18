Скидки
Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над СКА
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

– Большая победа. Нашим планом было первыми повести в счёте. СКА – мастеровитая быстрая команда. Нужно было показать отличную игру в защите. Мы смогли повести и сохранить преимущество. Все сыграли здорово, это окупилось. Частью нашего плана было не дать им расставиться в нашей зоне. Мы не давали им выстроиться, не давали защитникам подключаться к атакам.

– Требовали при счёте 3:1 дать ответ?
– Я не сторонник того, чтобы отсиживаться в защите, это опасная игра. Мы знали, что болельщики погонят их вперёд. Есть человеческий фактор, их команда получила импульс и начала давить. Исаев сделал несколько классных сейвов. Когда они забили, я почувствовал, что они играли хорошо, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» одержал победу над СКА в гостях
