Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Большая победа. Нашим планом было первыми повести в счёте. СКА – мастеровитая быстрая команда. Нужно было показать отличную игру в защите. Мы смогли повести и сохранить преимущество. Все сыграли здорово, это окупилось. Частью нашего плана было не дать им расставиться в нашей зоне. Мы не давали им выстроиться, не давали защитникам подключаться к атакам.
– Требовали при счёте 3:1 дать ответ?
– Я не сторонник того, чтобы отсиживаться в защите, это опасная игра. Мы знали, что болельщики погонят их вперёд. Есть человеческий фактор, их команда получила импульс и начала давить. Исаев сделал несколько классных сейвов. Когда они забили, я почувствовал, что они играли хорошо, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 18 октября 2025
-
21:14
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:38
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:08
-
17:48
-
17:31
-
16:52
-
16:36
-
16:17
-
16:12
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:05
-
14:42
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:16
-
12:48
-
12:29