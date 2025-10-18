Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Большая победа. Нашим планом было первыми повести в счёте. СКА – мастеровитая быстрая команда. Нужно было показать отличную игру в защите. Мы смогли повести и сохранить преимущество. Все сыграли здорово, это окупилось. Частью нашего плана было не дать им расставиться в нашей зоне. Мы не давали им выстроиться, не давали защитникам подключаться к атакам.

– Требовали при счёте 3:1 дать ответ?

– Я не сторонник того, чтобы отсиживаться в защите, это опасная игра. Мы знали, что болельщики погонят их вперёд. Есть человеческий фактор, их команда получила импульс и начала давить. Исаев сделал несколько классных сейвов. Когда они забили, я почувствовал, что они играли хорошо, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.