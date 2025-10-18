Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: Радулов играет с задором 20-летнего. Не знаю, где был бы «Локомотив» без него

Хартли: Радулов играет с задором 20-летнего. Не знаю, где был бы «Локомотив» без него
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над СКА (3:1) высоко оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова и назвал его лидером команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

– Был ли особый заряд у Радулова? Он много набирает очков против СКА.
– Он хорошо играет против всех. Он большая движущая сила. Меня часто спрашивали, как я собираюсь работать с ним, спрашивали с негативом. Раду – невероятный лидер, он играет с задором 20-летнего. Это большой пример для всех вокруг. Не знаю, где бы мы были без него, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.

Материалы по теме
Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android