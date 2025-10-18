Хартли: Радулов играет с задором 20-летнего. Не знаю, где был бы «Локомотив» без него
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над СКА (3:1) высоко оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова и назвал его лидером команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5) 0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5) 0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5) 1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)
– Был ли особый заряд у Радулова? Он много набирает очков против СКА.
– Он хорошо играет против всех. Он большая движущая сила. Меня часто спрашивали, как я собираюсь работать с ним, спрашивали с негативом. Раду – невероятный лидер, он играет с задором 20-летнего. Это большой пример для всех вокруг. Не знаю, где бы мы были без него, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.
