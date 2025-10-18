Хартли: Радулов играет с задором 20-летнего. Не знаю, где был бы «Локомотив» без него

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над СКА (3:1) высоко оценил игру нападающего ярославского клуба Александра Радулова и назвал его лидером команды.

– Был ли особый заряд у Радулова? Он много набирает очков против СКА.

– Он хорошо играет против всех. Он большая движущая сила. Меня часто спрашивали, как я собираюсь работать с ним, спрашивали с негативом. Раду – невероятный лидер, он играет с задором 20-летнего. Это большой пример для всех вокруг. Не знаю, где бы мы были без него, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.