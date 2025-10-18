Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил победу над «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хорошая игра с обилием моментов, но, к сожалению, не всё удалось реализовать. Хорошо, что во всех четырёх играх на выезде удалось одержать победу.

– Не было ли усталости?

– Усталость накапливается, из-за этого, возможно, и реализация получилась такой. Но нашли в себе силы и забрали два очка.

– Можно сказать, что в сезонном противостоянии с «Барысом» сегодня был самый тяжёлый матч?

– Нет, думаю, что самый тяжёлый матч был в Астане в сентябре.

– Седьмая победа подряд – какая атмосфера в команде, что поменялось?

– Поменялся тренер по большинству, продолжаем нарабатывать какие-то схемы. Когда команда выигрывает – и настроение другое, и эмоции. Впереди домашняя серия, надеемся развить свой успех.

– Есть ли что-то особенное в противостоянии «Ак Барса» и «Барыса»?

– У «Барыса» главный тренер, с которым я работал в молодёжке. Приятно сыграть против него, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».