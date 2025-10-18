Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил победу над «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Барабанов оценил победу над «Барысом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал победу над «Барысом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Барабанов, Хмелевски) – 08:55 (5x5)     0:2 Фисенко (Миллер, Билялов) – 15:50 (4x5)     1:2 Логвин (Старченко) – 16:25 (5x5)     2:2 Панюков (Данияр, Омирбеков) – 43:33 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

– Хорошая игра с обилием моментов, но, к сожалению, не всё удалось реализовать. Хорошо, что во всех четырёх играх на выезде удалось одержать победу.

– Не было ли усталости?
– Усталость накапливается, из-за этого, возможно, и реализация получилась такой. Но нашли в себе силы и забрали два очка.

– Можно сказать, что в сезонном противостоянии с «Барысом» сегодня был самый тяжёлый матч?
– Нет, думаю, что самый тяжёлый матч был в Астане в сентябре.

– Седьмая победа подряд – какая атмосфера в команде, что поменялось?
– Поменялся тренер по большинству, продолжаем нарабатывать какие-то схемы. Когда команда выигрывает – и настроение другое, и эмоции. Впереди домашняя серия, надеемся развить свой успех.

– Есть ли что-то особенное в противостоянии «Ак Барса» и «Барыса»?
– У «Барыса» главный тренер, с которым я работал в молодёжке. Приятно сыграть против него, — приводит слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Барыс» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android