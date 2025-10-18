Главный тренер СКА Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Локомотива» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Болельщики гнали нас вперёд до конца. Ребята откликнулись, но не хватило времени.
– Насколько ошеломляющими получились первые голы «Локомотива»?
– Начало было не лучшее, соглашусь. Нельзя давать такой команде шансы. Мы говорили об этом до и во время игры. Говорили, что в трудных матчах проявляются лидерские качества. Они давно играют вместе. Там вроде даже нет новичков. Команда построена под чемпионство. Нам нужно быть более креативными. Иногда удивляешься, почему задерживается начало атаки. У нас в этом плане есть резерв. Третий период был характерным. Люди не простят равнодушия. Рад, что ребята проявили характер. Могли забить больше. Забиваем больше, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
