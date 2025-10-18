Ларионов о защитной схеме СКА: иду против своей же шерсти. Иногда приходится быть гибким

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (1:3) высказался о защитной схеме своей команды.

– Вы говорили, что СКА не будет ставить автобус, но в нескольких эпизодах выстроили 1-3-1 в средней зоне.

– Вижу, что вы удивлены. Всегда приходится анализировать – все ли команды готовы играть так, чтобы было зрелище? Мы одна из тех команд. Я иду против своей же шерсти. Я не сторонник ставить автобус, но иногда приходится быть более гибким. Если соперник не хочет играть на встречных курсах, то приходится делать такие вещи. Не хочу, чтобы это было традицией. Игра должна приносить удовольствие не только игрокам, но и зрителям, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.