Главный тренер СКА рассказал, сколько пропустит Игорь Ларионов-младший

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему его сын, нападающий команды Игорь Ларионов-младший отсутствовал в заявке на матч с «Локомотивом» (1:3).

– Почему отсутствовал Игорь Ларионов-младший?

– Вчера на тренировке он заблокировал бросок и получил травму нижней части тела. Вечером были МРТ и рентген. Сейчас он находится в резерве на две недели. Этот тот срок, который требуется для полного восстановления, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне нападающий провёл 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.