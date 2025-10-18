Главный тренер СКА рассказал, сколько пропустит Игорь Ларионов-младший
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему его сын, нападающий команды Игорь Ларионов-младший отсутствовал в заявке на матч с «Локомотивом» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5) 0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5) 0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5) 1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)
– Почему отсутствовал Игорь Ларионов-младший?
– Вчера на тренировке он заблокировал бросок и получил травму нижней части тела. Вечером были МРТ и рентген. Сейчас он находится в резерве на две недели. Этот тот срок, который требуется для полного восстановления, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
В текущем сезоне нападающий провёл 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
21:44
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:38
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
18:28
-
18:08
-
17:48
-
17:31
-
16:52
-
16:36
-
16:17
-
16:12
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:21
-
15:05
-
14:42
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:31
-
13:16