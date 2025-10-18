Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА рассказал, сколько пропустит Игорь Ларионов-младший

Главный тренер СКА рассказал, сколько пропустит Игорь Ларионов-младший
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему его сын, нападающий команды Игорь Ларионов-младший отсутствовал в заявке на матч с «Локомотивом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

– Почему отсутствовал Игорь Ларионов-младший?
– Вчера на тренировке он заблокировал бросок и получил травму нижней части тела. Вечером были МРТ и рентген. Сейчас он находится в резерве на две недели. Этот тот срок, который требуется для полного восстановления, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне нападающий провёл 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
СКА продолжает тонуть. Дело было не в сыне Ларионова
СКА продолжает тонуть. Дело было не в сыне Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android