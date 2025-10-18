«Может, нас кто-то заколдовал?» Ларионов — о низкой результативности СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (1:3) высказался о низкой результативности своей команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5) 0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5) 0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5) 1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)
– Стоит ли изменить упражнения для увеличения результативности?
– Мы это делаем. Идёт очень туго. Но уверенность теряется быстро. Это очень трудно вернуть. Стараемся акцентировать внимание на завершении. Надеюсь, что это придёт. Совершенству нет предела. Хотим сделать так, чтобы у ребят не было мысли о том, что они не забьют. Всё идёт со скрипом. Хочется, чтобы были странные голы, но пока никак. Может, нас кто-то заколдовал? Я в это, конечно, не верю. Хочется немного удачи, но она не приходит сама, её нужно заработать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
