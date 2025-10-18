«Может, нас кто-то заколдовал?» Ларионов — о низкой результативности СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (1:3) высказался о низкой результативности своей команды.

– Стоит ли изменить упражнения для увеличения результативности?

– Мы это делаем. Идёт очень туго. Но уверенность теряется быстро. Это очень трудно вернуть. Стараемся акцентировать внимание на завершении. Надеюсь, что это придёт. Совершенству нет предела. Хотим сделать так, чтобы у ребят не было мысли о том, что они не забьют. Всё идёт со скрипом. Хочется, чтобы были странные голы, но пока никак. Может, нас кто-то заколдовал? Я в это, конечно, не верю. Хочется немного удачи, но она не приходит сама, её нужно заработать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.