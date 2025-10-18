Скидки
Артюхин — об игре Кузнецова за «Металлург»: очко за игру. Это супермастер!

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил игру нападающего Евгения Кузнецова за «Металлург».
33-летний форвард сделал три передачи в трёх матчах за клуб.

«Очко за игру. Это супермастер! Здорово для лиги, для болельщиков, что есть возможность посмотреть на Кузнецова. Для молодых игроков, с которыми он выходит в звене, это тоже большая мотивация.

На льду и внутри команды Кузнецов поможет. Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счёт матчей. Разин будет использовать его и в центре, и в большинстве, и поднимет в топовые звенья. Главное – набраться терпения», – приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

