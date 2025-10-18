Капитан «Вегаса» Стоун прокомментировал переход в клуб вратаря Харта

Нападающий и капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун высказался о переходе голкипера Картера Харта в систему команды после того, как ранее суд в Канаде признал его невиновным по делу о сексуальном насилии. 16 октября клуб объявил, что вратарь присоединится к «Голден Найтс».

«Хороший вратарь. Рад приветствовать его в культуре клуба «Вегас Голден Найтс». С нетерпением ждём, когда он станет одним из наших голкиперов», – приводит слова Стоуна TSN.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию Флайерз», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.