Защитник «Юты» Коул: Симашев — отличный парень, энергичный, умный и зрелый не по годам

Защитник «Юты Мамонт» Иэн Коул оценил игру российского игрока команды Дмитрия Симашева. В текущем сезоне россиянин дебютировал в лиге в составе «Юты», он провёл четыре матча.

«Он отличный парень – очень энергичный, умный и зрелый не по годам. У него есть все инструменты для того, чтобы стать отличным хоккеистом. Он крупный, с длинным размахом, отлично катается. Думаю, потолка у него просто нет – он может стать очень сильным игроком. Приятно видеть, что мы добавляем в команду таких талантов.

Нужно уметь находить правильный баланс между тем, чтобы понимать важность происходящего, и при этом не позволять хоккею полностью поглощать твою жизнь. Ты должен быть в лучшей форме, но не настолько напряжён, чтобы это вызывало тревогу и мешало игре. С опытом ты, естественно, находишь эту середину. У Симашева уже сейчас очень спокойный характер, уверенность без суеты – и это ему здорово помогает», – приводит слова Коула сайт НХЛ.