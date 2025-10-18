Скидки
Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз – Флорида Пантерз, результат матча 18 октября 2025 года, счет 3:0, НХЛ 2025/2026

«Флорида» всухую проиграла «Баффало» и потерпела четвёртое поражение кряду
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кибэнк-центр», одержали хозяева со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Доун (Томпсон, Далин) – 07:13 (pp)     2:0 Доун (Цукер, Бенсон) – 31:12 (pp)     3:0 Пауэр (Так, Кребс) – 34:20    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Доун (дважды) и Оуэн Пауэр.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков.

На данный момент на счету «Баффало» четыре очка после пяти матчей, команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» набрала шесть очков в семи играх и располагается на девятой строчке Востока.

Следующую встречу «Баффало Сэйбрз» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс» 21 октября. «Флорида Пантерз» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 22 октября.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов
