«Флорида» всухую проиграла «Баффало» и потерпела четвёртое поражение кряду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 октября, в Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Кибэнк-центр», одержали хозяева со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Доун (дважды) и Оуэн Пауэр.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков.

На данный момент на счету «Баффало» четыре очка после пяти матчей, команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» набрала шесть очков в семи играх и располагается на девятой строчке Востока.

Следующую встречу «Баффало Сэйбрз» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс» 21 октября. «Флорида Пантерз» сыграет в гостях с «Бостон Брюинз» 22 октября.