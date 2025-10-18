Ветеран СКА: лучше бы в команде остался Ротенберг

Бывший тренер СКА Сергей Черкас выразил мнение, что у армейцев нет шансов на Кубок Гагарина в этом сезоне. Сегодня, 18 октября, команда под руководством Игоря Ларионова дома проиграла «Локомотиву» (1:3).

«В этом матче «Локомотив» был на порядок сильнее. В СКА мне только понравился гол Сергея Плотникова в большинстве. Были моменты у петербуржцев, но в целом «Локомотив» сыграл гораздо увереннее. СКА подвела реализация в некоторых эпизодах.

В любом случае счёт говорит сам за себя. На данный момент о Кубке Гагарина для СКА даже речи не идет. Перед Ларионовым была поставлена задача выиграть трофей. Но судя по тому, как сейчас играет команда, шансов на Кубок Гагарина нет никаких.

Не только «Локомотив» выглядит сильнее СКА, но и многие другие клубы. Таких серий из поражений в Петербурге давно не было. Я согласен с тем, что лучше бы в команде остался Роман Ротенберг. Если сравнивать то, что было, и то, что мы видим сейчас… Даже нечего сравнивать.

В прошлом году всех не устроил результат, но при этом у болельщиков было настроение. Хоккей СКА выглядел интереснее. Сейчас даже желания нет о чём-то говорить. Самое главное, что никто не знает – как исправлять нынешнюю ситуацию», – приводит слова Черкаса «Советский спорт».

СКА проиграл восемь из 10 последних встреч и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками в 16 матчах.